Talvel nagu ei tulegi eriti jogurti kasutamise peale - tundub selline liiga suvine toit. Tegelikult pakub leebe jogurt just nüüd pärast pikki söömapühi kõhule mõnusat ja kerget vaheldust, aitab seedimise uuesti paika saada ning annab headele kõhubakteritele buusti. Ja seda sa juba tead, et kui kõhubakterid on rõõmsad, on sul ka tuju parem!