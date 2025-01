Tavaline vastus on, et rohkem on parem. Eestimaalased söövad 200–250 grammi köögivilju päevas, mis on oluliselt vähem kui Maailma Terviseorganisatsiooni WHO soovitus tarbida minimaalselt 400grammi köögivilju päevas. Terviseteadlikumad on naised ja vanemad inimesed, kes söövad rohkem puuvilju, marju ja köögivilju. Eestis süüakse endiselt enim kartulit, seejärel tulevad porgand, kapsas, kurk ja tomat. Alles viimasel ajal on kasvanud lehtviljade, erinevate salatite, maitseürtide, paprika jt köögiviljade söömine.