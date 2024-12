Millist vahuveini valida?

Cremant on Prantsusmaa vahuvein, mida valmistatakse sarnaselt šampanjale traditsioonilise meetodi järgi. Erinevus seisneb peamiselt piirkonnas, kust viinamarjad pärinevad. Kui šampanjat võib toota ainult Champagne’i piirkonnas, siis cremant’se toodetakse erinevates Prantsusmaa regioonides, näiteks Alsace’is ja Loire’is. Need vahuveinid on tavaliselt õrnad ja aromaatsed.

Cava – Hispaania vastus šampanjale

Cava pärineb Hispaaniast, peamiselt Katalooniast, ning on samuti valmistatud traditsioonilise meetodi järgi. Sellel on tihti puuviljane ja kergelt röstitud pähklite noot.

Corpinnat – Kataloonia tippkvaliteet

Corpinnat on Hispaania vahuvein, mis pärineb Kataloonia südames asuvatest viinamarjaistandustest. See on loodud väikeste tootjate algatusel, et tõsta piirkonna vahuveinide kvaliteeti ja mainet. Corpinnat’d valmistatakse traditsioonilise meetodi järgi ning see peab vastama rangetele standarditele: käsitsi korjatud viinamarjad peavad olema pärit vähemalt 90% ulatuses Penedèsi piirkonnast ning kogu tootmisprotsess peab olema jätkusuutlik nii keskkondlikust kui ka kogukondlikust aspektist.

Prosecco – Itaalia vahuvein

Prosecco on Itaalia vahuvein, mis on valmistatud Charmat’ meetodil. See tähendab, et käärimine toimub suurtes roostevabast terasest paakides. Prosecco on tihti õunaliste ja lilleliste nootidega.

Avasta uut maailma!

Uue maailma vahuveinid, näiteks Tšiilist, Argentiinast, Austraaliast või Lõuna-Aafrikast on tihti puuviljased, troopiliste nootidega. Austraalia Sparkling Shiraz on näiteks punane vahuvein ja oma olemuselt täiesti ainulaadne.

Alkoholivabad vahuveinid – täiskasvanutele mõeldud valik