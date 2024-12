Anni Arro ja Priit Kuusk Sepamaa köögis: lapsepõlv mõjutab kõike meie elus, ka kööki ja toidutegemist

Loe katkendit värskelt ilmavalgust näinud Priit Kuuse ehk Wenna raamatust „Maitse sünd“, kirjastuselt Hea Lugu. See raamat ei anna vastuseid. Kuigi siin küsitakse palju küsimusi. Küsimusi kujunemise, mälestuste, maitsete ja muutuste kohta. Näiteks – kas kokk on kunstnik? Kõik kokad ju vastavad sellele küsimusele, aga vastus on … See jääb sinu otsustada, sest meil kõigil on ju oma arvamus ja nägemus. Siin katkendis kohtub Wend Anni Arroga.