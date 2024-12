Koka jõulud: pühadele uhke punkt! Pardifilee portveinikastmes kõrvitsapüree ja valges veinis küpsetatud õunaga

Minu nimi on Slava, olen pärit Ukrainast ja olen juba kolm aastat elanud Eestis. Juba lapsepõlvest saati on kokandus olnud minu elu lahutamatu osa: minu vanaema, ema ja õde on kõik kokad, ning seetõttu otsustasin ka mina sellele teele astuda. Praegu õpin Olustvere koolis.