Koka jõulud: Kaja Baburina keerab jõuluklassikale vindi peale ja pakub pidulikku hirveliha Wellingtoni

Kaja õpib Tallinna Teeninduskooli kolmandal kursusel ja töötab restoranis Mon Repos. Kokkamine ei ole minu jaoks lihtsalt amet, vaid see on minu eluviis. Ma püüdlen alati arenemise poole ega karda raskusi, sest just tänu sihikindlale tööle ja pidevale õppimisele on võimalik saavutada tõelist meisterlikkust.