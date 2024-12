Põhjalik juhend: milline õlu sobib kõige paremini hapukapsa ja seaprae kõrvale?

Klassikaliselt on jõuluistumisele jõudes lauale seatud juba mõned isutekitajad – olgu selleks täidetud munad, singirullid, lõhesaiad või sült. Nii nagu nimigi ütleb on isutekitajate ehk eelroogade eesmärgiks õhtusöögile pidulik avapauk anda ja järgnevaks käiguks ettevalmistada. Kuna eelroad on kerged suupisted, sobivad sinna kõrvale hästi ka kerged õlled. Nendeks võivad olla näiteks lihtsamad ja kergemad laager-õlled, mis sobivad ideaalselt näiteks singirullide kõrvale. Singirulli sees olev küüslaugu-majoneesi täidis oma intensiivsusega mõjub tugevalt, mistõttu peab selle kõrvale minev õlu olema kerge ja maitsepaletti värskendav, sest oma maitsemeeli ei tohi kohe eelroaga liialt ära väsitada. Maitsepaleti tasakaalustamiseks sobib laager-õlu konkurentsitult kõige paremini. Näiteks süldi saateks sobib aga mõnus, natuke magus ja veidi tsitruseline nisuõlu, sest see loob head kontrasti süldi soolasusele ja umamisusele.