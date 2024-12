Auhinnatud „Kadaka Impeeriumi“ džinnid saavad iseloomu viielt kadakamarjalt

„Kui me džinnitehasega alustasime, tellisime katsetamiseks kadakamarju umbes 20 erinevast paigast üle maailma, sest tahtsime Junimperiumi džinnidesse leida need kõige meeldejäävamad, kuid sellised, mis looksid üheskoos harmoonia. Kiiresti selgus, et kõige aromaatsemad marjad pärinevad Vahemere piirkonnast. Meie valikusse jäidki kolm aroomikat, õlirikast kadakamarja, mis kõik lisavad džinni erinevaid elemente,“ räägib ettevõtte üks asutajaid Priit Põldmäe.

Destilleeritud džinnide tootjad jagunevad kahte koolkonda: ühel pool on need, kes peavad oluliseks luua retsept, kus õige koostise ja maitse koos destilleerimine on see, mis annab selle õige tulemuse. Teisel pool aga toimetavad need meistrid, kes leiavad, et puhtaima tulemuse saavutamiseks on parim kõik džinni minevad toorained eraldi leotada, eraldi ka destilleerida ja alles seejärel retsepti järgi kokku sobitada. Junimperium usub viimasesse protsessi, kuna kontrollib sedasi täielikult iga džinnitoodangu kvaliteeti, vastavust kliendi ootustele ja džinnivabriku käekirjale.