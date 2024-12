Kuhu on kadunud 1000 lapse jõulukingitus? Ootame Inglipuu kingitusi tagasi

Inglipuu kampaania kestab kauplustes veel kuni 15. detsembrini. „Selleks, et igal lapsel oleks jõuluõhtul vähemalt üks kingitus, mida avada, on väga oluline, et kõik Inglipuudelt võetud soovid jõuaksid kingitustena tagasi Maxima kauplustesse. Kui keegi on võtnud puult inglikese, kuid ei saa mingil põhjusel kingitust teha, on võimalik see inglikene poodi tagasi Inglipuule asetada. Seeläbi saab keegi teine võimaluse tuua jõulurõõmu vähekindlustatud perede lastele,“ selgitas Maxima Eesti müügi- ja turundusosakonna juht Jaanika Terasmaa.