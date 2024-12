Gindome’i džinnikooli uued maitsed

„Kasutame oma tootmises võimalikult puhast piiritust, parimaid tooraineid, et Gindome’i džinnid oleksid oma kvaliteedilt võimalikult kõrgel tasemel,“ mainib master distiller. Hetkel on vabriku sortimendis viis erinevat džinni, mille hulgas on ka üks, mida keegi teine Eestis ei tooda: stiiliks on Old Tom ja oma nime on see saanud selle järgi, kui keeluaja Londonis märkis kõrtsi uksele asetatud kass (elusa, topise või kujuna), et „siit saab džinni“. Kass, kelle järgi salamärguannet andma hakati, kandiski nime Old Tom. Sama nime kannab ka Gindome’i versioon sellest džinnist. Lisaks toodetakse klassikalist London Dry džinni Viking, peediga värvitud maitsenapsi Ambrosia ja kaks aastat vaadis laagerdunud džinni Admiral.