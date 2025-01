Verivärske ärikeskuse Arter alumisele korrusele on end sisse seadnud lummava disainiga restoran VõiVõi. Restoran pakub nii brunch’i- kui ka õhtusöögimenüüd, lisaks „VõiVõi elamust“, kuid kõik need võimalused tiirutavad samade maitsete ümber. Restorani interjöör on sulnis ja voolav nagu sulavõi, mis maandab kõik päevapinged sekundipealt.