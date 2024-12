Midagi uut | 8 maitsvat ja tervislikku retsepti, mis muudavad sinu jõululaua vastupandamatuks!

Jõulune läätse-pikkpoiss pohlamoosiga

Karrine riisiroog kööviljadega

Tihti on tarvis just midagi, mis kiirelt ja lihtsalt valmiks ning see riisiroog köögiviljade ning india pähklitega on ideaalne valik. Sagedasti sünnib ta just siis, kui on eelmisest päevast on veel keedetud riisi alles jäänud.