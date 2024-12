Kui retsept nõuab valget või punast veini, aga neid pole parasjagu käepärast, siis millega neid asendada?

Valget veini kasutatakse toitudes peamiselt happesuse, maitse ja aromaatsuse lisamiseks, samuti liha pehmendamiseks ja kastmete tasakaalustamiseks, vahendab Food and Wine. See sobib hästi kergete ja õrnade roogadega, pakkudes maitseküllast, kuid samas peent tulemust. Paljud klassikud nagu risoto, coq au vin blanc, või mereannid valge veini kastmes, nõuavad veini autentse maitseprofiili saavutamiseks. Valge vein sobib ideaalselt Vahemere kööki ja toitudesse, kus värskus ja kergus on olulised. Toiduvalmistamise käigus aurustub veinist enamik alkoholi, jättes roale kontsentreeritud maitse ja happelise nüansi, mis rõhutab roa loomulikku maitset. Valge veini happesus aitab tasakaalustada rasvaseid ja rikkalikke koostisosi nagu või, koor või õli.