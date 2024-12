Tähistame Soome iseseisvuspäeva põhjanaabrite kodumaiste toodetega!

Liina Karron: toiduga toimetajana hindan üle kõige kvaliteetset, kohalikku ja hooajalist toitu

Elupõlise põhjaeestlasena on Soome mulle alati lähedane olnud. Armastan põhjamaiseid maitseid ja lappan tihti üle-lahe naabrite toidublogisid ning toiduportaale. Nii on ka üsna loomulik, et poeski valin tihti Soome tooteid. Kotimaista kaubamärk on Soome toodete leidmise eriti lihtsaks teinud, sest need sini-valged purgid, pakid ja karbid jäävad Prismas väga kergesti silma.

Mäletan veel neid aegu, kui kogu perega Soome suvitama minnes sai Eestist toidukraam kaasa ostetud. Nüüd on Kotimaista toidukaubad Eestis tihti soodsamad kui kohalik kraam. Vaata näiteks Kotimaista soolavõi või Emmentali juustu kilohinda – neid kulub meie peres tööstuslikes kogustes, seega on taskukohane hind teretulnud.

Kotimaista tootevalikust on mul välja kujunenud omad lemmikud, mille kvaliteedi peale saan alati kindel olla. Meie pere üks lemmik-argiroogasid on Lindströmi pihvid, mis valmivad heast hakklihast, marineeritud peedist ja kapparitest. Kotimaista terved marineeritud peedid, mida on mugav riivida, sobivad selle roa valmistamiseks suurepäraselt.

Kuigi olen ise suur kokkaja ja eelistan üldiselt kõik vajaliku ise algusest lõpuni valmistada, valin tihti tainad sügavkülmaletist. Kotimaista soolane pirukataigen jääb ka peale täidisega küpsetamist mõnusalt krõbe, võiga valmistatud lehttainast teen aga tihti hooajalisi piruka-ampse. Viimati avastasin Prismas Kotimaista sügavkülmutatud pizzataina, see ootab veel proovimist. Minu lemmikute listist leiab veel Kotimaista mustikad ja pohlad, liitrised jogurtipakid ning vabapidamise- ja mahemunad. Jõulutähed ja hüatsindidki tõstan Prismas käies ostukorvi, sest nende kvaliteet on mulle end aastatega tõestanud.