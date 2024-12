Oh jah, selles võirohkes karamellises ohtra sibulaga supis, mis enne serveerimist kuldsete juustusaiadega veel viimistletud saab, on oma vastupandamatu võlu, mis paneb ikka ja jälle ohkama ja õhkama, et küll mõni maitse ikka on täiuslik siin ilmas. Oh là là!