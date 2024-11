KUULA | Toidupoe tagatoas: omamärgitooted ei kao kuhugi, kuna on populaarsed ja kliendid armastavad neid

Eesti Pagari müügidirektor mainib, et omamärgitoote puhul ei tehta allahindlusi ei toorainel ega nende valmistusviisides: pagaritooted tulevad ikka tootja kvaliteedimärgiga ja selliselt, nagu on koostöö alguses kokku lepitud. Üle lisab, et omamärgitooted on ühel ja samal ajal nende oma brändi toodetega nii konkurendid kui ka vennad.

„Tootmine on üks, tootja on üks ja ka liinid on samad. Võit tuleb aga sellest, et kõik muud kulud on viidud miinimumini,“ räägib Üle kuludest turundusele, reklaamile ja sellele, kuidas toode inimestele tuttavaks teha. Nende kulude arvelt saabki toode olla odavam.