Lase lapsed kööki | „Nova“ saatejuhtide Otto ja Aksel Kahari laimikook valmib 1-2-3!

„Mul on vahel olnud nii, et rongis tuleb mingi laps ja istub mu kõrvale: „Kas sa oled see Otto sealt „Novast“?“ See on tõesti äge.“ Väga meeldiv on ka siis, kui lapsed saadavad neile pilte sellest, mida nad on teinud ERR-i lastesaates nähtud retseptide järgi. Ükspäev ütles klassiõde Akslile, et ta ema oli teinud šnitsleid või krõbekana nende järgi. „See oli täiesti tore.“