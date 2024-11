Kuidas toitu valmistades raha kokku hoida: Oma Maitse toimetajate trikid, kuidas jääke kasutada, elektrit säästa ja mida ette planeerida

Oma Maitse toidutoimetajad oskavad köögis toorainega niimoodi ringi käia, et kadusid tekiks võimalikult vähe. Vähem raiskamist tähendab ju ka väiksemat rahakulu, nii et loe sinagi ja pane kõrva taha, millised kasulikud nõksud-nipid neil jagada on!