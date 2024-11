Maxima heategevuskampaania on alanud: Inglipuudel ootavad täitmist üle 2600 lapse kingisoovi

Ka sel aastal on soovid inglipuudele jõudnud koostöös omavalitsuste, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja Eesti Lasterikaste Perede Liiduga. „Inglipuu kampaania on ilus näide sellest, mida suudame saavutada kui kokku tulevad kogukonnad ja organisatsioonid. Kui kingitused kogub kokku Maxima tänu oma heade klientide kaasabile, siis meie partneritel on täita veel olulisem roll, sest tänu neile jõuavad pakid lasteni, et igaühel neist oleks soovitud kingitus, mida jõuluõhtul avada,“ täpsustas Gegelyte.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on Inglipuu paljudele peredele pühadeaegne valguskiir. „Tänu Inglipuule saame tuua jõulusoojust ja -rõõmu neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Eelkõige suurperedes on laste jõulusoovide täitmine väga suureks väljaminekuks, seega teadmine, et laste unistused täituvad, pakub peredele keerulisel ajal lohutust ja kindlustunnet,“ valgustas Õunap.

Iga eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 19. november – 15. detsember. Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 45 Maxima kaupluses üle Eesti. Üks Inglipuu asub ka Maxima enda peakontoris, kus ettevõtte kontoritöötajad saavad samuti lastele jõulurõõmu valmistada.

Kingikampaanias osalemiseks tuleb vaid valida kaupluses Inglipuult lapse nimi, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab jätta pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust see toimetatakse juba lapseni. Inglipuude täpsed asukohad on leitavad Maxima veebilehel. Vaata videost lähemalt, kuidas Maxima enda töötajad kampaaniale stardi andsid ja esimese 5 lapse kingisoovid täitsid. Tule sinagi, leia inglike ning täida lapse kingisoov – iga soov on oluline ja üheskoos suudame nende laste pühad erilisemaks muuta!

