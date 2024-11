Tallink Silja Line premeerib kokkasid väärt motivatsioonipaketiga

Eesti Peakokkade Ühendus ja rahvusvaheline žürii pärgasid Tallink Silja Line Chef of the Year 2024 tiitliga kontserni laeva Silja Symphony kokkade võistkonna koosseisus Chunye Zhao ja Suthang Marnkong .

„Tunne on fantastiline! Olen väga õnnelik meie võidu üle. Viimaste kuude pingeline ettevalmistus ja harjutamine on end kuhjaga ära tasunud,“ ütles Chunye Zhao. „See on minu esimene ametialane võistlus. Olen alati tahtnud end proovile panna, mistõttu on mul võidu üle eriti hea meel,“ rõõmustas ta.