Parim, mida Bordeaux’l pakkuda: Château Angélus suudab oma veinid muuta üliatraktiivseks nii uute kui ka juba kogenud veinihuviliste seas

„’Cabernet Franc’ on Château Angélusi veinide selgroog, signatuur,“ ütleb veinimaja lipukiri, mida kinnitab ka asjaolu, et olenevalt aastast moodustab ka ’Bouchet’na’ tuntud viinamari kuni 70% pudelisse tee leidnud veinist. Teine kangelane on loomulikult paremkalda kuninganna ’Merlot’. Kui viimane annab Angélusi veinidele siidisust, kreemisust, pehmemaid tanniine, siis ’Bouchet’ lisab keha, särtsakust ja marju. Veinimaja aedades, mida on mõisal umbes 40 hektari ringis, jagunevad põllud samuti pooleks kahe põhilise marja vahel.