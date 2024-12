Maailma parim sommeljee, lätlane Raimonds Tomsons: kuidas saab nii veinikaugest ja seda mittetootvast riigist tulla nii kõrge lennuga veinitundja?

„Olen alati saanud õppida vaid oma ala parimatelt,“ ütleb Raimonds ja lisab, et sommeljeeks saamine polnud mehel kuidagi plaanis, eriti veel keskkoolis käies. Kavas oli tegelikult õppida hoopis keeli – saksa keelt peamiselt, kuid ka inglise keelt juurde. Ülikoolis katsed aga ebaõnnestusid, misjärel läks käiku plaan B: armee. Nagu meilgi, tuleb ka Lätis õppetööst kõrvale jäänud noormehel aasta sõdurileiba maitsta. Tuttav aga juhtis koolilõpetanu tähelepanu, et Riias on turismikool, kus saab õppida nii kelneriks kui ka baarmeniks.