Maailma kõige nunnum hernes, mille kilohind võtab hinge kinni ja mida peetakse sama luksuslikuks kui kaaviar

Tavalisest hernest palju pisem, lamedam, magusam, hõrgum ja teralisem guisante lágrima on kallis ning nõuab nii kasvatamisel kui ka korjel ja köögis valmistamisel samasugust hellust nagu mõni kuulus printsess. See on tuntud ka kui roheline kaaviar ja tegemist on juurviljaga, mille puhul aeg on see, mis muudab kauna võrreldes tavahernega enam kui sada korda kallimaks. Nimelt hakkavad hernes olevad suhkrud kohe korje järel tärkliseks konverteeruma, mistõttu korjatakse hernekaunad varahommikul, et seda protsessi aeglustada.