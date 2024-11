FOTOD | Oma Maitse kolmandas kokakoolis valmisid Angelica Udekülli näpunäidete järgi imelised köögiviljaroad

Oma Maitse viis käesoleval sügishoojal ellu kolmeosalise kokakooli sarja, kus kõik soovijad said õppida praktilisi oskusi, millest on kasu toidu tegemisel ning tooraine käsitlemisel. Kokakool toimus eile kolmandat korda (varasemalt 25.09 ja 24.10) Gemoss Köögi ja Baarikunsti Õppetoas. Koolituse läbiviijaks on Laulasmaa Spa restorani Wicca armastatud peakokk, mitmete kokaraamatute autor ja paljudele ka teleekraanilt tuttav Angelica Udeküll.