Angeelika Kang: nii pidulauda kui ka magustoite saab kaunistada lihtsalt ja looduslähedaselt

Angeelika Kang on naine, kes kodukokkade ja magustoidusõprade seas tutvustamist ei vaja. Kümnete kokaraamatute ja sadade retseptide autorina on ta Eestis üks tunnustatumaid omasuguste seas. Lisaks sellele, et ta on juba üle kümne aasta olnud populaarse kohviku Levier perenaine, mis on külastajate seas armastatud nii oma suurepärase menüü kui ka värvikireva ja ainulaadse makroonivaliku poolest, on ta laiemale üldsusele südamesse pugenud ka mahehäälse kohtunikuna populaarsest telesaatest „Eesti parim pagar“.