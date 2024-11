Peod ja tähtpäevad Angeelika Kangi moodi

Suviseid tähtpäevi meeldib Angeelikale tähistada omatehtud toitudega, mis valmivad kiirelt ja kergelt – nii näiteks eelistab ta alati kasutada toitudes oma aias kasvatatud vilju ning küpsetada kõrvale juuretisesaia või Itaalia traditsioonilist oliiviõlirohket leiba focaccia’t.

Kui lapsed veel väikesed olid, olid ka pühad Angeelika peres erilise tähtsusega. Pidustuste ettevalmistusse oli kaasatud kogu pere, sealhulgas pojad Mark ja Sten. Nüüd, mil lapsed on juba suuremad ja küllatulijaid sageli kaugemaltki, on naise sõnul saanud tavaks peresiseselt kokku leppida, kes mida kaasa toob. „Nii ei lasku võõrustaja õlgadele liiga suur vastutuskoorem,“ selgitab tippkondiiter sellise kokkuleppe tagamaid.

Teinekord on jällegi tore tähistada just ühiselt kokates. „Koos toidu valmistamine on pakkunud alati suurt rõõmu,“ avaldab populaarse kokasaate „Eesti parim pagar“ mahehäälne kohtunik saladuse, kuidas tähtpäevi veelgi meeldejäävamaks teha. Kui üheskoos otsustatakse ka kooki küpsetada, on nende pere kindlad lemmikud sellised, mille valmistamine ei võta aega kauem kui ühe tunni. Nii jääb rohkem aega ka seltskonna nautimiseks.

Angeelika sõnul ei puudu tema pidulaualt kunagi klassikaline pidusai, mida naine mäletab juba oma varajasest lapsepõlvest. Ka klassikalise Itaalia magusroa tiramisu magusmõrkjad maitsed on tema tähtpäevadel omal kohal, eriti kui tegemist on pidulikuma sündmusega. „Jõululauale olen teinud piparkoogitiramisut, aga teine suur hitt on kahtlemata pohla-karamellirull,“ avab naine pisut oma jõulupühade maitse-eelistusi.