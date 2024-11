Oma aastatepikkuse kondiitrikarjääri vältel on Angeelikal kujunenud välja oma stiil ja maitse-eelistused. Üle kõige armastab ta klassikalisi maitseid ja traditsioonilisi retsepte, mis on ajasurvele vastu pidanud ega väsi magusasõpradele ikka ja jälle meelehead valmistamast. Ka omaenda retsepte loob ta alati just klassikalisest stiilist lähtuvalt, ilma eriliste trikkideta.

Eriliselt pakuvad naisele rõõmu retseptid, mis on universaalsed ning sobivad peolaua pärliks absoluutselt igal aastaajal, olgu väljas südasuvi või paukuv pakane. Baked Alaska ja affogato on tema sõnul just sellised. Ka ei nõua need köögis liigset vaeva ega askeldamist.

Jäätisemagustoitude puhul on oluline kasutada kvaliteetset toorainet, mille tekstuur oleks mõnusalt kreemjas ja maitsenüansid rikkad. Eriti hästi sobivad Angeelika sõnul kreemise konsistentsi ja täidlase maitsega Carte D’Ori jäätised, mille valmistamisel kasutatakse üksnes puhtaid tooraineid – ehtsat koort, piima ja päris õiget Madagaskari vanillikauna. Mõnedes sortides on ka ehtsaid marju, šokolaadi ja pähkleid.

Jäiste magustoitude põnevamaks tegemisel võib vanillijäätise asemel kasutada teisigi maitseid, mida Carte D’Ori sortimendis on rikkalikult – pistaatsia, karamell või mangosorbett. Angeelika arvates oleks põnev katsetada ka kookospiimamaitselise Carte D’Origa.

Kui biskviitpõhi, jäätis ja sefiir tunduvad kokku liiga magusana, on ta seganud magusroa primadonna – jäätise – kohupiimaga. „Tulemuseks on lihtne ja pisut tervislikum versioon,“ jagab koogikuninganna oma nõuandeid ja lisab: „Jäätis on temperatuuri suhtes väga kapriisne tooraine. Eriti tuleb sellega arvestada soojemal aastaajal!“ Vahetult enne serveerimist peab see aga olema kindlasti sügavkülmas, et magustoidu konsistents ja tekstuur oleksid selle nautimise momendil oma tippvormis.

Baked Alaska ehk Küpsetatud Alaska jäätisetort

Põhi:

75 g võid

30 g tuhksuhkrut

1 munakollane

100 g jahu

0,5 tl soola

1 sl kakaopulbrit