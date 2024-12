Pazzo - Joel Ostrati uus restoran, mille kogu idee tundus asutajatele hullumeelne ja seetõttu pandi ka vastav nimi

Tuleb tunnistada, et kui ma kuulen, et taas on avatud uus Itaalia restoran, mis pakub autentset, kodust, nonna’delt õpitud päris toitu, tõmbub mu käsi pisut krampi. Itaalia on tõenäoliselt üks kõige kirjuma gastronoomse paletiga riike maailmas, kus ajad ja sõjad, ilm ja vein on inimesi sajandeid liikuma ajanud. Alati võetakse kaasa oma kallimad ja kodukoha söök, mis tähendab, et uude kohta maandudes toimub taas lõimumine.