Maksimalistist peakoka jõulumaa ehk miks peab Toomas Lääts end jõulutoitude suureks fänniks?

„Sa pingutad sajaga, sa ei saa kunagi altpoolt latti joosta. See on eneseväärikuse teema.“ Inimesed tulevad kohale, ostavad pileti, tahavad head veini, toitu – neid ei saa alt vedada. „Protseduuri käigus sa hüppad lakke – peaaegu füüsilises mõttes. Jumal hoidku, see tuligi välja! Tekib rõõm. See ongi kirg.“ Protsess on küll alati tagasilöökidega, kuid need on elu loomulik osa. Maksimalistina teab Tomm, et alati saaks ikka ka paremini.