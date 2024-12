Ideaalsest pidulikust veinist õhkub suurt toiduarmastust! Kuidas valida veini traditsiooniliste jõuluroogade kõrvale?

Seapraad ja hapukapsas: ilma seaprae ja hapukapsata ei oleks eestlase toidulaud jõulude nägu. Sel armastatud jõuluroal on aegade jooksul tekkinud põnevaid ja kelmikaid uuendusi ja täiendusi, kuid säilinud on tooraine peamised eripärad: sealiha rasvasus ja kapsa happesus. Rasvasus ja happesus on kui yin ja yang, mis moodustavad tasakaalus terviku