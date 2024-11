Hea mõte! Kapparid annavad mitmetele toitudele just selle õige puuduoleva „miski“

Toit saab valmis ja maitsmisel tundub, et maitse on juba peaaegu õige, aga midagi oleks veel vaja... aga mida? Tavaliselt on kaks varianti: hapet või soola. Siis on kapparid just õige valik, nende hapukas-soolakas maitse sobib täiendama nii paljusid roogasid!