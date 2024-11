Oomega-3-rasvhapped on hädavajalikud, aga uuring näitab, et isegi ei teata, miks peaks kala sööma. Kas sina tead?

„Oomega-3-rasvhapete puudusel on kumulatiivne mõju. See, millele nooruses palju tähelepanu ei pöörata, toob aja jooksul kaasa mälu- ja mõtlemisfunktsioonide halvenemise, südame-, veresoonkonna- ja liigeseprobleemid ning immuunsuse nõrgenemise. See on mereandide vähese tarbimise salakaval pahupool,“ selgitab apteeker, lisades, et inimesed seda kahjuks ei teadvusta.