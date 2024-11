Literaadi „Suure Gatsby“ õhtusöögil kohtuvad 20. sajandi kirjandusklassika ja suurepärane toiduelamus

F. Scott Fitzgeraldi romaani „Suur Gatsby“ peetakse 20. sajandi üheks parimaks ilukirjandusteoseks. Seetõttu on üsna loogiline, et raamat on läbi aegade inspireerinud loomeinimesi erinevatest valdkondadest. 14. novembril kell 19 on aga restoranis Literaat võimalik osa saada õhtusöögist, mille menüü on kokku pandud just selle kirjandusklassika ainetel. Romaanist „Suur Gatsby“ inspireeritud õhtu on austusavaldus armastusele, kirglikele unistustele ja glamuursetele pidudele.