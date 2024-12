Mida teha verivorstist ja verikäkist tavapärasele küpsetamisele-praadimisele lisaks?

Detsembrikuus on eestlaste rauasisaldusega veres palju parem seis kui muul ajal aastas. Et see näit püsiks hõlpsamini stabiilne, saad lisaks tavaküpsetusele serveerida verivorsti ja verikäkki nii pirukatäidisena, salatites kui ka küpsetada neist krõbedaid kroketeid.