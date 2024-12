Pasteedi valmistamine on imelihtne! Pidulikud jõulupasteedid sobivad nii kingituseks kui rõõmustavad koduseid

MAKSA ETTEVALMISTAMINE: nii sea- kui ka veisemaksa tasuks enne pasteedi valmistamist piima sees leotada. Maitse muutub maksal sel moel mahedamaks ja ka üleliigne veri eraldub piimas leotades maksast hõlpsasti. Maksalt tuleks eemaldada kelmed ja suuremate loomade maksal ka kilejas ümbris. Broilerimaksaga on lihtsam, kuna see on ise juba palju pehmem.