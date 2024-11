NÄDALAMENÜÜ | Maitserännak ümber maailma! Uusi ja särtsakaid roogasid mahub igasse päeva

Kuna november toob endaga kaasa külma ja kõleda ilma, on just õige aeg lasta toitudel keha ja hinge soojendada. Selle nädala menüü pakub võimalust nautida erinevate kultuuride maitserikkaid roogasid, mis pakuvad igal päeval erilise maitseelamuse eri paigast. Olgu see Vahemere päikesehõnguline roog või idamaine vürtsikus – iga eine viib meid hetkeks eemale sügisesest hallusest ja pakub soojust otse taldrikule.