NEFF pakub unikaalsust uute värvilahenduste kaudu

Miks valida koju just NEFF-i ahjud ja pliidid?

NEFF-i pliitide ja ahjude tugevus on alati olnud see, et nende köögiriistadega varustatud köögis saab ka tavaline asjaarmastaja ja hobikokk end eksperdina tunda. Piltlikult öeldes ja üht Eesti kuulsat muusikut tsiteerides: „Kõik tuleb välja.“ Ükski toit ei valmi NEFF-i ahjudes üle ega jää tooreks – kõike annab juhtida loominguliselt ja lihtsalt, intuitiivselt, masinat palju õppimata või tundmata. NEFF-i köögitehnika kõige olulisem erisus muude ees ongi ülim läbimõeldus ja päriseluliste probleemide lahendamine.

NEFF on köögimasinaid tootnud juba peaaegu 150 aastat. Illustratiivsemalt öeldes on NEFF pakkunud 14 aastakümne jooksul imelisi õhtusööke, tuues kodudesse iga uue kümnendiga mõne lisamugavuse või -võimaluse. Ettevõtte asutaja Carl Neff oli see, kes andis maailmale esimese pliit-ahju, kus kivisütt põletades oli korraga võimalik töötada nii haudepoti kui ka panniga.

1919. aastal oli Neff see, kes tuli välja maailma esimese gaasiahjuga, milles oli mitu soojaelementi. See tähendas, et kokad said samal ajal küpsetada kaht toitu erineval temperatuuril. 1950. aastad tõid kaasa ahjud, milles oli ülitäpse kuumuskontrolli tarvis sees termostaat. Kümnend hiljem oli just firma NEFF see, kes lõhkus pliidi kaheks ning asetas ahju köögimööbli keskele ja pliidi köögisaarele.

Üsna tühisena, kuid absoluutselt revolutsiooni tekitanud uuendus viimastel ahjudel on nende funktsioon Slide & Hide, mis ei ole muud, kui võimalus ahjuukse avamisel peita see ühe sujuva liigutusega ahju alla. Väike muutus annab aga võimaluse moppida mugavalt liha, jälgida leibade küpsemist hirmuta põletusi saada ja nii edasi. See on üks neist funktsioonidest, mis ühekordsel kasutamisel hakkab tunduma kindla vajadusena.