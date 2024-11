KUULA | Joogisaate „Vala välja!“ viimane valamine: läheme Vermentino nimelise marjaga Sardiiniasse seiklema

Niisiis, meie viimane valamine on teie ees. Federico Grassoga reisime mõtteis korraks Prantsusmaale ja seejärel Itaaliasse. Viimaks peatume pikemalt Sardiinias. Just nende kohtadega seostub Vermentino. See on valge viinamari, millest valmib mõnus tsitruseline vein, mida saadab järelmaitses sageli mõrkjas mandlimekk. Üks tema paljudest sünonüümidest, Favorita, tundub meile veine maitstes igati loogiline. Aga lemmikute seas võiks ta enamjaolt olla just argipäevaveinina, ehkki valikus on ka tõeliselt ägedaid eksemplare.