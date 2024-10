Maxima köögi telgitagused: kuidas jõuavad suurketi omaköögi tooted lettidele?

Maxima uuendab omaköögi sortimendi 2 korda aastas ja seda üsna suures mahus. Keskmiselt jõuab iga uuendusega lettidele umbes 30-80 uut toodet. Püsisortiment moodustab umbes 40% tervest valikust. See on võrreldes konkurentidega väga erinev, sest konkurendid toovad uusi tooteid juurde jooksvalt ning oluliselt väiksemas mahus, mis tähendab, et sortimendi varieeruvus on samuti väiksem. See eristab Maxima omaköögi tootevalikut konkurentidest suurel määral.

Raunole muheleb, öeldes: „Eks neid kuulujutte ole erinevaid tõesti, kuid loomulikult ei vasta need tõele. Eestis on täna äärmiselt kõrged hügieeninõuded, mida toidutootmised peavad järgima. Lisaks on meie sektoris ka väga suur konkurents, seega eksimusi kvaliteedi osas me endale lubada ei saa. Näeme igapäevaselt vaeva, et toodete valmistamise protsess oleks tipp kvaliteediga ning seda ka tarneahelas. Kogu Maxima kulinaaria toodetakse tootmistšehhides, mis aitab protsesse paremini kontrollida ja tagada ühtlasemat kvaliteeti. Loomulikult tuleb ette erinevaid olukordi ning suhtume nendesse äärmise tõsidusega. Kui on toorainest tingitud mure, siis vestleme tarnijaga ja vajadusel vahetame pakkujat. Kui olukord puudutab tööjõudu, sest meie tootmises on vastavalt toodetele ka väga palju käsitööd, siis selgitame välja täpselt, kus viga tekkis, mis põhjusel ja toimime vastavalt, et inimfaktorist tulenevad eksimused viia miinimumini.“

„Meie peamine eesmärk on klientidele meelepäraseid maitseid pakkuda, kuid püüame alati ka veidi üllatada ja tuua tuttavaid maitseid hoopis eristuvas kombinatsioonis välja. Ikka selleks, et pakkuda veidi põnevust ja on ju tore, kui inimesed proovivad ja üllatuvad ning leiavad uusi lemmikmaitseid. Selleks, et Eesti inimestele tuttavad maitsed võimalikud ehtsad oleks, kasutame ka üsna palju kohaliku toorainet. Näiteks piimatooted on meil kõik Eestist ja seetõttu ka väga kõrge kvaliteediga ning meie ei lahjenda neid kuidagi. Enim ostetud salatites ehk meie kooresalatites on just see õige Eesti hapukoor ja majonees, nii nagu kodus tehtud salatisse pannakse. Pühade ajal müüme kartuli-vorstisalatit metsikutes kogustes, kuni 600 kg päevas ning jaaninädalal võime neid salateid valmistada isegi kuni 10 tonni. Ka meie singirullid on väga kiidetud, seda just sel samal põhjusel - puhas kohalik koostis ja ei ole kuidagi peenestatud või lahjendatud. Loomulikult püüame ka kaugemalt inspireeritud maitseid vahelduseks traditsioonilistele pakkuda. Näiteks need, kes armastavad Aasia kööki, leiavad meie sortimendist ka mõned Aasia mõjutustega riisiroad.“ selgitab Rauno retseptide valmimise põhimõtteid.

Lisaks toob peakokk välja, et ka tooraine valimisel on üpris palju olulisi põhimõtteid, mida järgitakse. Näiteks oli Maxima üks esimesed kulinaariatootjatest, kes võttis kasutusele ainult õrrekanade munad. Lisaks kasutatakse jahutatud liha, mis on väga oluline selleks, et liha kvaliteet püsiks säilitamise protsessis võimalikult kõrge. Lahtises letis pakutav värske liha tuleb Eesti tootjalt Frank Kutter, kuid kulinaaria jaoks ei suuda nad kahjuks vajalike koguseid tarnida. Seetõttu tellitakse liha erinevatelt hoolikalt kontrollitud tarnijatelt Baltikumist. Kanaliha puhul kasutatakse näiteks Talleggi toodangut enamasti. Kui hooaeg toetab ostetakse kohalikelt tootjatelt ka köögivilju, mis on kvaliteedi tagamisel oluline faktor. Ka erinevad lisaained on viidud miinimumi. Kahjuks mõni lisaaine siiski veel on, mida ei ole saadud täielikult likvideerida, sest turul puudub hetkel alternatiiv või on see 2-3 korda kallim. Näiteks palmiõli kasutatakse palju jahutoodetes ja nende toodete puhul, mida asendada ei ole saadud, valitakse ainult litsentsiga palmiõli sisaldavaid tooteid ehk et see on väärindatud vastavalt nõuetele.

Milliseid maitseid tooksid välja just ilmunud uute toodete valikust?

Rauno ütleb naljatledes: „Muidugi soovitan ma kõike proovida, sest ega lettidele jõuavadki juba väga head tooted, mis on pika teekonna läbinud. Kuid tooksin isiklikult välja näiteks kõrvitsakotletid, mille maitse minu arvates on 10/10 ehk et tuli väga hästi välja, just see väike tšilli nüanss seal juures, mis lisab iseloomu. Samuti ka kartuli-seene kotletid tulid väga maitsvad ja on järjest enam ka klientide poolt eelistatud. Väga hästi on vastu võetud ka peakokasalat peekoni ja lõhega, millele annab mõnusa maitsenüansi sinihallitusjuustuga külm kaste. Üsnagi lihtsal põhjal salat, kuid ilmselt lihtsuses peitubki võlu. Toode, mis on mitu sügis juba müügis olnud, kuid mida ikka ja jälle soovin tagasi tuua, on pokekausi stiilis salat nimega „Eesti sügis“. See on väga ebatraditsiooniline salat, mis on inspiratsiooni saanud eestlaste armastusest erinevaid saadusi sisse teha ehk marineerida. Ka selles salatis on marineeritud peet ja kurk, värske porgand ja seller, ahjuliha ja tatar ning salatipõhi – see võib tunduda üllatav koosolus, kuid ma soovitan proovida, need maitsed tõesti toimivad väga hästi koos. Loomulikult ka hooajale kohaselt on taas lettidel ka mulgikapsad ja õlles hautatud kapsas. Kusjuures viimase tegemiseks kasutame meie enda kodumaise tootja Saku tumedat õlut.“

Kas tunned, et on veel põhjust kahelda? Tegelikult ei ole ning vanast ajast kõlama jäänud müüdid võib rahulikult unustada ning proovida ise. Maxima omaköögi Meistrite Kvaliteedi kulinaaria ja kondiitri tootevalikut leiab kõikidest Maxima kauplustest, parim valik on saadaval XX ja XXX kauplustes. Miks mitte sünnipäeva tähistamisel või hoopis sõpradega istumisel, katta laud just Meistrite Kvaliteedi toodetega ning nautida häid maitseid suurepäraste hindadega. Maxima iganädalaste parimate pakkumistega saad tutvuda KLIENDILEHES. Igal nädalal ootavad sind Maxima kauplustes ligi 2000 pakkumist, mis aitavad sul ostukorvilt kokku säästa.