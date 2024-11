Eesti Koolitoidu Liit andis välja Kooliresto tiitlid: kõik eelistavad söökla asemel restoranis süüa

Koolitoidu suuremad üle-eestilised muutused algasid Raplamaa näitel juba 25.aastat tagasi, kus koolitoidu kvaliteedist huvitatud osapooled hakkasid muutma oma piirkonna koolisööklate töökeskkonda. Kooliresto tiitel on samuti seotud töökeskkonna muutmisega. Alates 2019. aastast on Raplamaa näitel viidud läbi koolitoidu (k.a lasteaia toidu) kvaliteedi hindamine, mis kestab ühe õppeaasta vältel, kus hindamiskomisjon pannakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandilt. Üldlevinud on algatada koolitoidu kvaliteedi hindamise projekt piirkonna arenduskeskuse ettepanekul. Täna on loodud kohalikesse omavalitsusliitudesse terviseedendajate ametikohad, kelle tööülesanneteks on piirkonna koolitoidu ülevaade.