KUULA | Angeelika Kangi makroonide meistriklass: nipid ja nõuanded, et maailma kapriissem küpsetis alati õnnestuks

„Toidujuttudesse“ on külla tulnud naine, keda kutsutakse Eesti makroonikuningannaks. Angeelika Kang on mitmete kokaraamatute autor ja telesaadete juht. Toitlustusmaailmas on ta kohvikupidajana tegev olnud kolmteist aastat, tema portfelli on aastate jooksul kuulunud näiteks Katharinenthal ja Cafe More ning Rotermannis asuv Levier on jõudnud ka Äripäeva toitlustusettevõtete topis esimeseks.