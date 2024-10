Suure seltskonna kook: mahlane porgandi-kohupiima plaadikook krõbisevate pähklitega, mis on ülihea ka ilma kattekreemita

Porgandi üks suurepärane maitseomadus on see, et sobib kokku kookosega. Samuti pähklitega – eriti hästi Kreeka, pekani- ja metspähklitega. Porgand saab hästi läbi õuna ja pirniga, mistõttu tasub neid ka koos ühes koogis kasutada. Minu suured lemmikud porgandikookides on ka viigimarjad ja astelpajumarjad. Sügise ilusaimad viljad!