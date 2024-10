Kui tõbi on maha murdnud, saab kiiret leevendust õigest toidust. Aga lihtsam on igasuguseid pisikuid-pahalasi üldse mitte endale külge lastagi! Immuunsüsteemi turgutamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks on koduses kapis hea hulk supertoitusid, millest saad kokku segada võimsad viirusepeletajad!