ÜLIMAITSEV! Kreemine porgandi-toorjuustukook särtsakate vürtsidega rõõmustab ka neid, kes muidu magusat ei armasta

Porgand mõjutab nii koogi tekstuuri, niiskust, magusust kui ka maitset. Kuna porgand sisaldab märkimisväärses koguses vett, muudab see koogid niiskemaks ja mahlasemaks. Tänu sellele saab ka vähem rasvainet kasutada. Porgand on loomu poolest üsna magus juurvili, see muudab koogid naturaalselt magusamaks, seega ei pea tainasse nii palju suhkrut lisama. Porgand muudab koogi ka veidi tervislikumaks, sest lisab koogile taimseid kiudaineid. Nii on tegelikult kõikide köögi- ja juurviljade lisamisega koogile. Porgandi oranžikas värv tuleb aga selles sisalduvast beetakaroteenist. Koogid värvuvad tänu sellele palju ilusamaks ja erksamaks!