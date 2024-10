RETSEPT | TikToki hitt, mis maailma kulutulena vallutab ja kõik noored šokolaadimeistriteks teeb: Dubai šokolaad kataifi taina ja pistaatsiatäidisega

„Iga video, mis mulle TikTokis ette tuli, näitas, kuidas inimesed Dubai šokolaadi naudivad,“ kirjutab šokolaadihuviline medõde Angelina Rüütel, kes hobi korras valmistab müügiks imeilusaid maasikaid šokolaadis. „Olin uudishimulik ja otsustasin, et pean ka ise proovima. Vaatasin kõikvõimalikud poed Eestis läbi, kuid ei leidnud seda kusagilt. Seetõttu mõtlesin, et miks mitte proovida seda ise valmistada? Katsetasin erinevaid retsepte, järgisin õpetusi ja eksperimenteerisin mitmete koostisosadega. Pärast mitut katset ja mõningaid vigu leidsin lõpuks täiusliku kombinatsiooni – šokolaadi, mis maitseb nii mulle, mu perele kui ka sõpradele. See on magustoit, mis mitte ainult ei rahulda magusaisu, vaid pakub ka eksootilist maitsete rännakut – täpselt nagu siis, kui avad TikToki ja näed inimesi seda mõnuga söömas,“ kirjeldab Instagramis Angelberry_chocolate nime all šokolaadiga eksperimenteeriv Angelina oma kogemust.