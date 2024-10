Uued ja erilised elamused: seiklus Ida-Virumaa maitsete maailmas

Eesti Kaevandusmuuseum – maitserännak läbi lugude

Kui otsid maitseid, mis jutustavad lugusid ja pakuvad erilisi elamusi, siis on Eesti Kaevandusmuuseum just õige koht. Maa all, kus mineviku varjud kohtuvad tänapäeva maitsetega, ootab sind unikaalne #maitseseiklus. See rännak viib sind läbi kaevanduste ajaloo, tuues lauale piirkonna rikkalikust pärandist inspireeritud ehtsad maitsed. Erimenüüga õhtusööki on võimalik nautida vaid ühel õhtul – 23. novembril.