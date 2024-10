Mõlema koogi südamikuks on biskviiditainast küpsetatud kaks ümarat bušeed, mis omavahel kokku liidetud võikreemiga. Kastanibušeesid klassikaliselt siirupiga ei niisutata (siin tegime meie erandi, sest mahlakas kook on ikkagi maitsvam!). Moorapeabušeed niisutatakse siirupiga. Vanasti keedeti siirup 1 : 1, aga see on meie tänapäeva maitsele liiga magus. Pärast külmikus pikutamist kastetakse kastanikook üleni tempereeritud šokolaadi sisse, moorapea aga ainult ülemise bušee lõpuni ehk kuni võikreemi triibuni pumatisse. Pumat segatakse tuhksuhkrust, kakaost ja kuumast veest.