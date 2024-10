RETSEPT | Juba mitmes MasterChefi osa keerleb tšahhobili ümber. Mis roog see on ja kuidas seda valmistada?

Oluline koostisosa selle roa juures on hmeli-suneli - nr 1 maitseaine Gruusias. Esialgu, 12. sajandil oli see vaid Lääne-Gruusias Imereetias, aga praegu kasutatakse hmeli-sunelit Gruusias kõikjal ja kõigis söökides. Grusiinid panevad söögile väga palju vürtse, aga nii, et puistavad ise oma käega seda sinna. Kollakasrohelisel segul on väga vürtsikas lõhn. Hmeli-suneli tähtis komponent on lambalääts. Lisaks käivad segusse safran, loorberileht, koriander ja teised mäetaimed. See segu ongi ainult taimedest tehtud, sool puudub. Nimetus tähendab tõlkes ’kuivatatud vürtsi’. Hmeli-suneli on hea ribidele, lihale, valgele ja punasele kalale, suppides ja marinaadides. Näiteks sobib seda lisada ka jahusse, et siis kala paneerida.