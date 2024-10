SÄÄSTUNIPP: kasuta nädalapakkumisi nutikalt ja valmista neid mahlaseid kanatakosid

On ammu teada säästunipp, et oma nädalamenüüd tasub planeerida just pakkumiste järgi. Sel nädalal on Maximas kanatakode retseptiks vajalikud tähtsad komponendid väga hea hinnaga ja sul on sellelt õhtusöögilt võimalik säästa 3 eurot ja 87 senti. See ei tundu küll esmapilgul suur summa, kuid muutes menüü planeerimise endale harjumuseks, saad kuu lõikes säästa päris palju raha.