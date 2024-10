Prisma hinnahääletus: Milliseid tooteid soovid pühade ajal soodsamalt osta?

Inimesed on sunnitud kokku hoidma ja seda ka toidu ostmise arvelt. Värskest Prisma tellitud uuringust selgub, et 37% inimestest arvab, et nende majanduslik olukord muutub kehvemaks. 35% uuringule vastanutest peavad valima, mida ostavad, ja otsima soodustusi.